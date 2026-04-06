В Третьяковской галерее Москвы откроется выставка Семена Чуйкова

В Москве 7 апреля в новом корпусе Государственной Третьяковской галереи состоится торжественное открытие масштабной выставки «Наследие эпохи. Семен Чуйков», посвященной творчеству выдающегося художника. Об этом сообщило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Проект организован совместно государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и Третьяковской галереей. Экспозиция ставит целью широкое знакомство публики с богатейшим творческим наследием мастера, чей вклад в изобразительное искусство Кыргызстана и всего советского пространства неоценим.

На выставке представят работы художника разных периодов. Одной из центральных картин экспозиции станет знаменитое полотно «Дочь Советской Киргизии». Основу выставки составят избранные произведения из прославленного цикла «Киргизская колхозная сюита», ставшего вершиной творчества Чуйкова.

Помимо авторских полотен, экспозицию дополнят коллекциями, сформированными при непосредственном участии самого Семена Чуйкова. В их число вошли работы известных мастеров и произведения молодых художников — выпускников учебного заведения, носящего его имя.

«Данная выставка является значимым культурным событием, предоставляющим зрителям возможность по-новому взглянуть на творческий мир Семена Чуйкова и глубже понять историческое наследие кыргызского и советского изобразительного искусства», — отметили в ведомстве.