12:39
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Общество

Объявлен конкурс на разработку логотипа Иссык-Кульского форума имени Айтматова

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики объявило открытый конкурс по разработке логотипа и брендбука к 40-летию Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова.

Призовой фонд конкурса составляет 50 тысяч сомов.

Участие могут принять художники и дизайнеры, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и имеющие свидетельство о праве на осуществление предпринимательской деятельности и патент.

Цель конкурса — создание оригинального логотипа и единого визуального брендбука, отражающих философию, миссию и международное значение Иссык-Кульского форума.

Минкультуры
Фото Минкультуры . Открытый конкурс по разработке логотипа и брендбука к 40-летию Иссык-Кульского форума
Отмечается, что визуальная концепция должна передавать высокую миссию форума как международной интеллектуальной площадки, направленной на развитие диалога между странами и народами мира, поддержку многополярности и баланса при принятии судьбоносных решений в глобальном пространстве.

В министерстве напомнили, что в 1986 году по инициативе писателя и мыслителя на берегу Иссык-Куля состоялась встреча представителей мировой интеллигенции, положившая начало обсуждению глобальных процессов на фоне завершения холодной войны между СССР и Западом.

Форум, который пройдет в 2026-м, продолжит диалог о цивилизационном развитии, вопросах миростроительства и новых глобальных вызовах.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января по электронной почте centerformuseum@gmail.com.

Для участников конкурса проведут специальный брифинг, на котором разъяснят требования и техническое задание.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359431/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в тупик
Межвузовский конкурс «Ала-Тоо жазы» в 2026 году пройдет в Оше
Минприроды объявило победителей конкурса «Самые чистые город и айыльный аймак»
Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Китай выделяет 15 стипендий для граждан Кыргызстана
В Кыргызстане объявлен конкурс на ОРТ в 2026-2028 годах
В Бишкеке наградили победителей конкурса «Самый лучший айыл окмоту»
Конкурс на 191 вакансию директоров школ объявили в Кыргызстане
В Кыргызстане выбрали лучшего школьного повара 2025 года
Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
12:34
Индия передаст Кыргызстану линейный ускоритель Индия передаст Кыргызстану линейный ускоритель
12:24
Новый гимн: в Жогорку Кенеше отклонили предлагаемые варианты
12:23
Электронную очередь на двух КПП на границе с Кыргызстаном запускает Казахстан
12:23
Цифровые сомы за галочку. Какая сумма мотивирует вас пойти на выборы? Опрос
12:22
Объявлен конкурс на разработку логотипа Иссык-Кульского форума имени Айтматова