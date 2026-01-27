Объявлен конкурс на разработку логотипа Иссык-Кульского форума имени Айтматова

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики объявило открытый конкурс по разработке логотипа и брендбука к 40-летию Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова.

Призовой фонд конкурса составляет 50 тысяч сомов.

Участие могут принять художники и дизайнеры, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и имеющие свидетельство о праве на осуществление предпринимательской деятельности и патент.

Цель конкурса — создание оригинального логотипа и единого визуального брендбука, отражающих философию, миссию и международное значение Иссык-Кульского форума.

Фото Минкультуры . Открытый конкурс по разработке логотипа и брендбука к 40-летию Иссык-Кульского форума

Отмечается, что визуальная концепция должна передавать высокую миссию форума как международной интеллектуальной площадки, направленной на развитие диалога между странами и народами мира, поддержку многополярности и баланса при принятии судьбоносных решений в глобальном пространстве.

В министерстве напомнили, что в 1986 году по инициативе писателя и мыслителя на берегу Иссык-Куля состоялась встреча представителей мировой интеллигенции, положившая начало обсуждению глобальных процессов на фоне завершения холодной войны между СССР и Западом.

Форум, который пройдет в 2026-м, продолжит диалог о цивилизационном развитии, вопросах миростроительства и новых глобальных вызовах.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января по электронной почте centerformuseum@gmail.com.

Для участников конкурса проведут специальный брифинг, на котором разъяснят требования и техническое задание.