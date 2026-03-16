Нооруз-2026: Основные торжества страны пройдут в Нарынской области

В этом году основные торжества в честь праздника Нооруз пройдут в городе Нарыне. Ожидается, что в праздничных мероприятиях примет участие президент Садыр Жапаров.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе полномочного представителя главы государства в регионе, программа празднования обещает быть насыщенной и охватит весь день — от культурных постановок до масштабного вечернего шоу.

Торжества начнутся в 11.00 на центральной площади имени Турдакуна Усубалиева с основного культурного мероприятия. Сразу после официальной части, с 12.30 до 14.00, гостей ждет обеденный перерыв, во время которого по традиции всех желающих угостят весенним лакомством — сумолоком.

Любители активного отдыха смогут посетить национальные спортивные игры, которые пройдут с 14.00 до 15.00 на площадке перед зданием областной прокуратуры.

Затем празднование вновь переместится на главную площадь, где с 15.00 до 17.30 состоится дневная концертная программа.

После небольшого перерыва, в 19.00, начнется грандиозный вечерний гала-концерт. Перед жителями и гостями Нарына выступят звезды отечественной эстрады. Завершится празднование Нооруза в 21.30 фейерверком.

Напомним, в последние годы праздник Нооруз на республиканском уровне отмечается в регионах страны. Ранее торжества уже проходили в городах Оше и Баткене.