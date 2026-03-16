Общество

Нооруз-2026: Основные торжества страны пройдут в Нарынской области

В этом году основные торжества в честь праздника Нооруз пройдут в городе Нарыне. Ожидается, что в праздничных мероприятиях примет участие президент Садыр Жапаров.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе полномочного представителя главы государства в регионе, программа празднования обещает быть насыщенной и охватит весь день — от культурных постановок до масштабного вечернего шоу.

Торжества начнутся в 11.00 на центральной площади имени Турдакуна Усубалиева с основного культурного мероприятия. Сразу после официальной части, с 12.30 до 14.00, гостей ждет обеденный перерыв, во время которого по традиции всех желающих угостят весенним лакомством — сумолоком.

Любители активного отдыха смогут посетить национальные спортивные игры, которые пройдут с 14.00 до 15.00 на площадке перед зданием областной прокуратуры.

Затем празднование вновь переместится на главную площадь, где с 15.00 до 17.30 состоится дневная концертная программа.

После небольшого перерыва, в 19.00, начнется грандиозный вечерний гала-концерт. Перед жителями и гостями Нарына выступят звезды отечественной эстрады. Завершится празднование Нооруза в 21.30 фейерверком.

Напомним, в последние годы праздник Нооруз на республиканском уровне отмечается в регионах страны. Ранее торжества уже проходили в городах Оше и Баткене.
Материалы по теме
Фестиваль сумолока пройдет на территории комплекса «Башня Бурана»
Нооруз и Орозо айт могут совпасть: как в Кыргызстане отметят двойной праздник
В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Праздник весны в Бишкеке: как отмечают Нооруз в парке «Ынтымак»
Лидеры каких стран поздравили кыргызстанцев с Ноорузом
Адылбек Касымалиев принял участие в Ноорузе на Старой площади в Бишкеке
Границы, образование, проекты. О чем еще говорил в Оше президент Кыргызстана
Президент встречает Нооруз в Оше: поздравление Садыра Жапарова кыргызстанцам
Нооруз. Интересные факты о празднике весеннего равноденствия
Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
«Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финграмотности в регионах
В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
16 марта, понедельник
16:33
Ущерб на миллион сомов: итоги работы заповедников Кыргызстана в 2025 году Ущерб на миллион сомов: итоги работы заповедников Кыргы...
16:32
До конца года кыргызстанцам передадут более 20 тысяч ипотечных квартир
16:27
ОАО «Государственный финансовый холдинг» выделят 500 миллионов сомов
16:26
Нооруз-2026: Основные торжества страны пройдут в Нарынской области
16:07
Садыр Жапаров принял главу МИД Ганы и обсудил сотрудничество с Африкой