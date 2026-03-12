16:23
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Общество

Куклы из спектаклей и авторские работы мастеров показали в Доме художников

Фото 24.kg. Образы из кукольного театра

Гильдия кукольников Кыргызстана вновь открыла двери Дома художников для выставки кукол. На этот раз посетителям представили работы художников Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева — Мариам Аблаковой, Джумгалбека Бейшебаева и других мастеров, создающих театральных и авторских кукол.

Искусство кукольных мастеров

Экспозиция получилась разнообразной. Здесь можно увидеть как персонажей из известных театральных постановок, так и самостоятельные художественные работы. Посетителям показали разные техники, материалы и стили, в которых работают современные мастера-кукольники.

Главный художник Театра кукол Мариам Аблакова представила часть кукол из репертуара. Среди них — персонажи из спектакля «Алиса в Стране чудес», а также мышонок и другие герои.

«Когда говорят о Театре кукол, сразу представляются куклы-марионетки. Но в нашем театре раньше их фактически не было. Мы решили исправить эту ситуацию и сделали несколько таких кукол», — рассказывает она.

На выставке также можно увидеть персонажей из повести «Маленький принц» — самого принца и лиса. Кстати, лис двигается довольно необычно: актеры-кукловоды управляют им настолько мастерски, что у зрителей создается ощущение, будто он оживает прямо на сцене.

При этом, как отмечает художница, Театр кукол интересен не только маленьким детям.

«Надо понимать, что есть спектакли с куклами для совсем маленьких деток, а есть постановки для тех, кто уже может задуматься и поразмышлять над историей. Поэтому для каждого возраста в театре есть свои спектакли», — делится она.

В экспозиции представлены и фрагменты мини-декораций. Например, интерьер богатой и бедной юрт. Внутри них расположены миниатюрные куклы, которые помогают зрителю представить атмосферу сцен из спектаклей.

Посетители выставки могут познакомиться и с различными видами театральных кукол. Здесь есть планшетные куклы, которыми актеры управляют на уровне пола, а также куклы-гиганты, для управления которыми требуется сразу несколько человек.

Процесс создания таких персонажей сложный и многоэтапный. Сначала художник разрабатывает эскиз, после чего отдельные элементы будущей куклы передаются мастерам.

«Например, голова куклы отправляется к мастеру, и он уже продумывает, как она будет двигаться — как будет открываться рот, двигаться глаза», — объясняет Мариам Аблакова.

24.kg
Фото 24.kg. Главный художник Театра кукол Мариам Аблакова
Большинство кукол создаются из папье-маше. Сначала из пластилина формируется модель, затем с нее снимается гипсовая форма. После этого на форму накладывается папье-маше, из которого и получается основа будущей куклы.

Мифические образы мастера

Работы другого художника — Джумгалбека Бейшебаева — представлены в виде пластики малых форм. На выставке можно увидеть четыре его работы. Все фигуры стилизованные и выполнены в авторской манере.

По словам художника, образы рождаются уже в процессе создания.

«Эти персонажи мифические — ни русалка, ни кентавр в реальной жизни встретиться не могут. Я очень люблю изучать мифологию и легенды, и здесь нет никаких рамок», — рассказывает художник.

Он признается, что сознательно отошел от привычного образа кукол с волосами и создал собственный стиль. Например, косы у персонажей выполнены из того же материала, что и сами фигуры.

От «Лукоморья» до бумажных кукол

Художница Инна Конюхова представила на выставке необычную работу — русский женский головной убор кокошник, который символизирует стихотворение Александра Пушкина. Убор украшен деталями из знаменитой сказочной строки: здесь можно увидеть ученого кота, русалку и избушку на курьих ножках. Все элементы художница выполнила самостоятельно.

Особенность работы еще и в том, что она создана из вторичных материалов. По словам Инны Конюховой, почти все детали — это остатки от прошлых работ и отходы производства.

В одном из углов зала галереи можно увидеть композицию из бумаги, где девушке и юноше можно менять костюмы народов, отмечающих праздник весеннего равноденствия — Нооруз.

24.kg
Фото 24.kg. Особый интерес у посетителей вызывает рассмотрение мелких деталей
Помимо Нооруза, в этот же день мастера-кукольники отмечают свой профессиональный праздник — Международный день кукольника. Специально к этому дню мастерица подготовила композицию из бумаги.

«Куклы могут быть выполнены из самых разных материалов и в разных техниках. Моя работа — это воспоминание из детства о том, как мы играли с бумажными куклами, меняли им наряды. Я хотела показать детям, что из обычной бумаги можно сделать куклу», — делится она.

Стимпанк в мире кукол

Выставку посетил и известный художник Леонид Губский. Он отметил разнообразие представленных работ и техник.

«Выставка интересна тем, что она многоплановая. Здесь представлены разные стили изготовления кукол. Посмотрите, например, на эту машинку — в ней прекрасно сочетаются и металл, и дерево», — отметил Леонид Губский.

24.kg
Фото 24.kg. Особый интерес у посетителей вызывает рассмотрение мелких деталей
По его мнению, подобные выставки всегда вызывают интерес у зрителей, поскольку позволяют увидеть необычные творческие решения и познакомиться с миром авторских художественных кукол, где каждая работа обладает собственными характером и историей.

Особое внимание художник обратил на направление стимпанка в работах Николая Жестовского.

Сам мастер необычного стиля признается, что иногда может провести в мастерской целый день, работая над новой композицией.

Для создания своих работ он использует самые разные предметы: старые лампы от советских телевизоров, детали от компьютеров, металлические элементы и даже обычные коряги. Однако некоторые детали все же приходится искать в интернет-магазинах или на блошиных рынках.

При этом Николай Жестовский чаще всего работает с деревом и металлом.

«Дерево — теплый материал, с которым всегда приятно работать», — говорит он.

24.kg
Фото 24.kg. Работы Николая Жестовского в стиле стимпанк
По словам художника, поклонниками стимпанка чаще всего оказываются мужчины, потому что образы его работ имеют стальной характер.

Выставка кукол продлится до 15 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365629/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке открылась выставка, посвященная Уркуе Салиевой
Там, где остаются «Следы памяти»: главная художественная премьера весны
Международная агровыставка Agro Expo 2026 открылась в городе Ош
В Бишкеке проходит выставка кыргызских художниц «Тоолордун кыздары»
В музее имени Семена Чуйкова пройдет выставка «Волшебный мир весны»
В Бишкеке пройдет персональная выставка Эльдара Айтматова «След памяти»
Бишкекчан приглашают посетить выставку «Путь»
В Бишкеке открывается выставка, посвященная экспедиции Николая Рериха
Проект «Центральная Азия на перекрестке идей и культур» открывается в Москве
Афиша Бишкека на выходные: музыка о любви, мастер-классы и выставки
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
16:22
Почему раньше в Бишкеке не хватало воды и проходили митинги, объяснил мэр города Почему раньше в Бишкеке не хватало воды и проходили мит...
16:09
Птицеводы объяснили рост цен на яйца, но все равно получили предостережение
16:05
Атака на Иран. Качели: цена нефти Brent снова поднялась выше $100 за баррель
15:59
Куклы из спектаклей и авторские работы мастеров показали в Доме художников
15:35
О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством рассказали в Нацбанке КР