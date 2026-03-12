Куклы из спектаклей и авторские работы мастеров показали в Доме художников

Гильдия кукольников Кыргызстана вновь открыла двери Дома художников для выставки кукол. На этот раз посетителям представили работы художников Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева — Мариам Аблаковой, Джумгалбека Бейшебаева и других мастеров, создающих театральных и авторских кукол.

Искусство кукольных мастеров Экспозиция получилась разнообразной. Здесь можно увидеть как персонажей из известных театральных постановок, так и самостоятельные художественные работы. Посетителям показали разные техники, материалы и стили, в которых работают современные мастера-кукольники.

«Когда говорят о Театре кукол, сразу представляются куклы-марионетки. Но в нашем театре раньше их фактически не было. Мы решили исправить эту ситуацию и сделали несколько таких кукол», — рассказывает она.

На выставке также можно увидеть персонажей из повести «Маленький принц» — самого принца и лиса. Кстати, лис двигается довольно необычно: актеры-кукловоды управляют им настолько мастерски, что у зрителей создается ощущение, будто он оживает прямо на сцене.

При этом, как отмечает художница, Театр кукол интересен не только маленьким детям.

«Надо понимать, что есть спектакли с куклами для совсем маленьких деток, а есть постановки для тех, кто уже может задуматься и поразмышлять над историей. Поэтому для каждого возраста в театре есть свои спектакли», — делится она.

В экспозиции представлены и фрагменты мини-декораций. Например, интерьер богатой и бедной юрт. Внутри них расположены миниатюрные куклы, которые помогают зрителю представить атмосферу сцен из спектаклей.

Посетители выставки могут познакомиться и с различными видами театральных кукол. Здесь есть планшетные куклы, которыми актеры управляют на уровне пола, а также куклы-гиганты, для управления которыми требуется сразу несколько человек.

Процесс создания таких персонажей сложный и многоэтапный. Сначала художник разрабатывает эскиз, после чего отдельные элементы будущей куклы передаются мастерам.

«Например, голова куклы отправляется к мастеру, и он уже продумывает, как она будет двигаться — как будет открываться рот, двигаться глаза», — объясняет Мариам Аблакова.

Фото 24.kg. Главный художник Театра кукол Мариам Аблакова

Мифические образы мастера Работы другого художника — Джумгалбека Бейшебаева — представлены в виде пластики малых форм. На выставке можно увидеть четыре его работы. Все фигуры стилизованные и выполнены в авторской манере.

По словам художника, образы рождаются уже в процессе создания.

«Эти персонажи мифические — ни русалка, ни кентавр в реальной жизни встретиться не могут. Я очень люблю изучать мифологию и легенды, и здесь нет никаких рамок», — рассказывает художник.

Он признается, что сознательно отошел от привычного образа кукол с волосами и создал собственный стиль. Например, косы у персонажей выполнены из того же материала, что и сами фигуры.

От «Лукоморья» до бумажных кукол Художница Инна Конюхова представила на выставке необычную работу — русский женский головной убор кокошник, который символизирует стихотворение Александра Пушкина. Убор украшен деталями из знаменитой сказочной строки: здесь можно увидеть ученого кота, русалку и избушку на курьих ножках. Все элементы художница выполнила самостоятельно.

Особенность работы еще и в том, что она создана из вторичных материалов. По словам Инны Конюховой, почти все детали — это остатки от прошлых работ и отходы производства.

В одном из углов зала галереи можно увидеть композицию из бумаги, где девушке и юноше можно менять костюмы народов, отмечающих праздник весеннего равноденствия — Нооруз.

Фото 24.kg. Особый интерес у посетителей вызывает рассмотрение мелких деталей

«Куклы могут быть выполнены из самых разных материалов и в разных техниках. Моя работа — это воспоминание из детства о том, как мы играли с бумажными куклами, меняли им наряды. Я хотела показать детям, что из обычной бумаги можно сделать куклу», — делится она.

Стимпанк в мире кукол Выставку посетил и известный художник Леонид Губский. Он отметил разнообразие представленных работ и техник.

«Выставка интересна тем, что она многоплановая. Здесь представлены разные стили изготовления кукол. Посмотрите, например, на эту машинку — в ней прекрасно сочетаются и металл, и дерево», — отметил Леонид Губский.

Особое внимание художник обратил на направление стимпанка в работах Николая Жестовского.

Сам мастер необычного стиля признается, что иногда может провести в мастерской целый день, работая над новой композицией.

Для создания своих работ он использует самые разные предметы: старые лампы от советских телевизоров, детали от компьютеров, металлические элементы и даже обычные коряги. Однако некоторые детали все же приходится искать в интернет-магазинах или на блошиных рынках.

При этом Николай Жестовский чаще всего работает с деревом и металлом.

«Дерево — теплый материал, с которым всегда приятно работать», — говорит он.

Фото 24.kg. Работы Николая Жестовского в стиле стимпанк

Выставка кукол продлится до 15 марта.