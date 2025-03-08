Несмотря на десятилетия борьбы за гендерное равенство, женские права остаются под угрозой. Об этом заявил глава ООН Антониу Гутерриш на мероприятии, посвященном Международному женскому дню.

По его словам, каждые 10 минут в мире от рук партнера или члена семьи погибает женщина. 612 миллионов женщин и девочек живут в зонах вооруженных конфликтов. Женщины по-прежнему зарабатывают значительно меньше мужчин.

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Антониу Гутерриш напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня принятия Пекинской декларации — главного глобального документа, направленного на защиту прав женщин. За три десятилетия многое изменилось и удалось достичь определенного прогресса: больше девочек получили доступ к образованию, больше женщин заняли руководящие посты. Однако этих достижений недостаточно.

«Насилие, дискриминация и экономическое неравенство по-прежнему преследуют наше общество, — сказал генсек, добавив, что эти явления приобретают новые формы. — Цифровые платформы, которые могли бы стать инструментом расширения возможностей, часто используются для преследования, запугивания и подавления женщин. Онлайн-насилие переходит в реальную жизнь».

Женщины по-прежнему сталкиваются с ограничениями на рынке труда и непропорционально страдают от последствий кризисов — экономических, социальных и климатических. Даже в странах с высоким уровнем развития наблюдаются попытки свернуть прогрессивные гендерные реформы.

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В ответ на эти проблемы ООН объявляет о запуске инициативы Gender Equality Clarion Call — «Громкий призыв к гендерному равенству». Она направлена на защиту прав женщин на всех уровнях — от государственных до локальных, борьбу с попытками ограничить женские права, координацию усилий правительств, НПО и бизнеса для устранения системного неравенства, поддержку активисток и правозащитниц.

В ООН подчеркивают, что равноправие — это не просто вопрос справедливости, а ключ к развитию общества. «Исследования подтверждают: когда женщины участвуют в переговорах, мирные соглашения оказываются более прочными. Когда девочки получают образование, бедность в обществе сокращается. Когда у женщин есть равные возможности в экономике, страны становятся богаче и успешнее», — отмечают в организации.