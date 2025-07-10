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Власть

В СПЧ ООН закреплена резолюция экономических прав женщин, инициированная КР

Кыргызстан инициировал и закрепил в Совете ООН по правам человека ООН регулярную резолюцию по экономическому расширению прав женщин. Об этом сообщает МИД.

По его данным, в рамках 59-й сессии принята резолюция «Ускорение усилий по достижению экономического расширения прав и возможностей женщин», инициированная Кыргызстаном в партнерстве с Доминиканской Республикой, Сьерра-Леоне, Молдовой и Великобританией. Состав соавторов сформирован кыргызской стороной с учетом географического баланса, чтобы подчеркнуть глобальный и инклюзивный характер инициативы.

Резолюция призывает государства к принятию конкретных и смелых мер: ликвидации дискриминационных законов и практик, продвижению равной оплаты за труд равной ценности, признанию и справедливому распределению неоплачиваемого труда по уходу, обеспечению равного доступа женщин к финансовым услугам, образованию, руководящим должностям и участию в процессах принятия решений, а также созданию благоприятных условий для развития женского предпринимательства и цифровой инклюзии.

«Кыргызстану удалось не только инициировать столь значимый документ, но и закрепить за ним статус регулярной резолюции, которая будет рассматриваться советом каждые два года. Это историческое достижение гарантирует, что при координирующей роли Кыргызстана вопросы экономического расширения прав женщин будут находиться в постоянном фокусе СПЧ ООН и получать системное внимание, позволяя отслеживать прогресс и поддерживать усилия по преодолению дискриминационных барьеров», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335773/
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