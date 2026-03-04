Нооруз и Орозо айт могут совпасть: как в Кыргызстане отметят двойной праздник

Согласно предварительным расчетам, в этом году празднование Нооруза может совпасть с Орозо айтом, который, если не будет изменений по лунному календарю, также выпадает на 21 марта.

Как страна планирует отмечать это редкое совпадение, если третья суббота марта действительно станет днем сразу двух больших праздников?

Во-первых, стоит учесть график отдыха. Несмотря на то что 21 марта в этом году приходится на субботу, по новым правилам Трудового кодекса переноса выходного дня на понедельник не будет, поэтому кыргызстанцы отметят праздники в рамках обычных календарных выходных.

«Нам еще не представили информацию о точном дне празднования Айта, но если он выпадет на субботу, даже при двойном празднике переноса выходных дней не будет», — сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Министерство культуры, информации и молодежной политики уже начало подготовку к торжествам, выбрав в этом году основной площадкой для празднования Нооруза город Нарын. Детальная программа мероприятий еще находится на стадии утверждения. Ожидается, что в торжествах примет участие президент Садыр Жапаров.

«Если Орозо айт действительно выпадет на 21 марта, то утром, как и положено, пройдет праздничный Айт намаз. После этого мероприятия, посвященные Ноорузу, продолжатся своим чередом», — пояснили в пресс-службе Минкультуры.

Член Совета улемов Марс Ибраев подчеркивает, что это два разных по своей природе праздника, которые не противоречат друг другу. По его словам, Орозо айт наступает по завершении 29 или 30 дней поста, в зависимости от появления луны. Это сугубо религиозный вопрос, и дата Орозо айта не может быть передвинута из-за государственных праздников или иных дат.

«Поскольку Нооруз является праздником государственного уровня, он будет идти своим чередом. Мусульмане же будут праздновать Орозо айт так, как и положено по религии. Эти праздники не мешают друг другу, и нет никаких оснований для их противопоставления», — отметил он.

Напомним, на протяжении многих лет праздничные Айт намазы в Кыргызстане традиционно проводились на центральных площадях. В 2020–2021 годах из-за пандемии коронавируса эта традиция временно прерывалась, но позже молитвы на открытом воздухе возобновились. Однако с 2024 года было принято решение, что праздничные намазы теперь будут проводиться исключительно в мечетях.