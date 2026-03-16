Экономика

Кыргызстан рассматривает запуск платежного шлюза BRICS Pay

Кыргызстан рассматривает запуск платежного шлюза BRICS Pay. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана.

По ее данным, в нацагентстве прошла встреча с представителями международного проекта, посвященного перспективам развития трансграничных розничных (C2B) и корпоративных (B2B) платежей.

BRICS Pay — это децентрализованная цифровая платформа, упрощающая расчеты между странами БРИКС+. Она позволяет проводить платежи в национальных валютах быстро, безопасно и без посредников, создавая условия для современной международной финансовой инфраструктуры.

Отмечается, что на встрече обсуждались технологическая архитектура и бизнес-модель проекта, а также инвестиционный потенциал его внедрения в Кыргызстане. Заместитель главы Национального агентства по инвестициям Мээримбек Койчуманов заявил о готовности поддержать инициативу, отметив ее вклад в повышение инвестиционной привлекательности страны.

Эксперты считают, что запуск BRICS Pay позволит Кыргызстану уменьшить зависимость от внешних платежных систем, усилить контроль над интеграцией с национальной финансовой инфраструктурой и ускорить развитие цифровых сервисов.
