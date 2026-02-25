15:39
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Общество

В Нацагентство по инвестициям в 2025 году поступило 26 жалоб от инвесторов

С момента утверждения Порядка рассмотрения жалоб инвесторов с 28 января 2022 года по январь 2026 года в Нацагентство по инвестициям (НАИ) поступили 63 жалобы. 61 жалоба была рассмотрена, с 2022 по 2024 год — 35 жалоб и за 12 месяцев 2025 года — 24 жалобы и включительно 2 жалобы, перешедшие с 2024 года.

Отмечается, что НАИ сопровождало инвесторов в решении таких проблем, как:

  • от действий налоговых органов (доначисление налогов);
  • отказов органов местного самоуправления в предоставлении или продлении земельных участков;
  • неправомерных проверок со стороны правоохранительных органов и так далее.

Национальным агентством проводится соответствующая работа по предоставлению правовых консультаций и разъяснению норм действующего законодательства, что позволяет инвесторам своевременно принимать решения по возникающим вопросам. Кроме того, отделом проведены экспертизы инвестиционных соглашений, обеспечивая их соответствие законодательству и защиту интересов сторон, а также нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной деятельности.

Сообщается, что 12 мая 2025 года был интегрирован в автоматизированную информационную систему «Реестр жалоб инвесторов» Генеральной прокуратуры, что существенно повысило прозрачность процессов и эффективность межведомственного взаимодействия по защите прав инвесторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363535/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
У Кыргызстана есть три фактора, привлекающие инвесторов — эксперт
О расширении инвестиционных проектов рассказали в полпредстве Чуйской области
Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов
Экономика КР выросла на 9 процентов в январе 2025-го. Какие отрасли лидируют
Испанская компания, строящая экологичные дома, хочет сотрудничать с Кыргызстаном
Внутрирегиональные инвестиции в Центральной Азии выросли в четыре раза — ЕАБР
Реализацию авиационного проекта в СЭЗ «Бишкек» проверил глава НАИ
Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
КР демонстрирует опережающие темпы привлечения прямых иностранных инвестиций
Российские компании заинтересованы в строительстве отелей на Иссык-Куле
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
25 февраля, среда
15:38
В Кыргызстане обсуждают закон о лицензировании криптографии и техзащиты данных В Кыргызстане обсуждают закон о лицензировании криптогр...
15:30
90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
15:06
Депутат ЖК требует упростить правила въезда в страну бывшим гражданам КР
15:00
Глава Минздрава рассказал о путях решения кадровых вопросов
14:56
В Нацагентство по инвестициям в 2025 году поступило 26 жалоб от инвесторов