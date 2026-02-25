В Нацагентство по инвестициям в 2025 году поступило 26 жалоб от инвесторов

С момента утверждения Порядка рассмотрения жалоб инвесторов с 28 января 2022 года по январь 2026 года в Нацагентство по инвестициям (НАИ) поступили 63 жалобы. 61 жалоба была рассмотрена, с 2022 по 2024 год — 35 жалоб и за 12 месяцев 2025 года — 24 жалобы и включительно 2 жалобы, перешедшие с 2024 года.

Отмечается, что НАИ сопровождало инвесторов в решении таких проблем, как:

от действий налоговых органов (доначисление налогов);

отказов органов местного самоуправления в предоставлении или продлении земельных участков;

неправомерных проверок со стороны правоохранительных органов и так далее.

Национальным агентством проводится соответствующая работа по предоставлению правовых консультаций и разъяснению норм действующего законодательства, что позволяет инвесторам своевременно принимать решения по возникающим вопросам. Кроме того, отделом проведены экспертизы инвестиционных соглашений, обеспечивая их соответствие законодательству и защиту интересов сторон, а также нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной деятельности.

Сообщается, что 12 мая 2025 года был интегрирован в автоматизированную информационную систему «Реестр жалоб инвесторов» Генеральной прокуратуры, что существенно повысило прозрачность процессов и эффективность межведомственного взаимодействия по защите прав инвесторов.