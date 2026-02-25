19:40
В Бишкеке открывается выставка, посвященная экспедиции Николая Рериха

26 февраля открывается выставка «Рерих Вестник Красоты. Мастер, сын Мастера», посвящается 100-летию центральноазиатской экспедиции Николая Рериха и 100-летию Людмилы Шапошниковой — основателя Международного центра Рерихов (Москва). Об этом сообщает Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

По его данным, Святослав Рерих — всемирно известный художник, ученый и общественный деятель в 1989 году передал бесценное наследие своих родителей из Индии на Родину и основал центр-музей имени Николая Рериха в Москве. Его доверенным лицом и бессменным директором музея стала Людмила Шапошникова.

Людмила Шапошникова — известный ученый-востоковед, писатель, философ, путешественник, заслуженный деятель искусств РФ, почетный Кыргызско-Российского Славянского университета и бессменный генеральный директор (1990–2015) музея имени Николая Рериха.

музея ИЗО
Фото музея ИЗО

В 1975-1980 годах она в одиночку повторила маршрут центральноазиатской (исключая Китай) экспедиции Рериха. Итогом этого уникального путешествия явилось издание фотоальбома «От Алтая до Гималаев», где Шапошникова предстает не только как автор интереснейших текстов, но и как талантливый фотограф.

В общей сложности перу Шапошниковой принадлежат 35 книг и более 500 статей, посвященных творческой деятельности семьи Рерихов и культуре и истории народов Индии.
