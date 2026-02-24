«Кыргызфильм» проводит открытый конкурс сценариев для кинолент

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева объявила открытый конкурс сценариев для короткометражных и полнометражных художественных, научно-популярных документальных фильмов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

По ее данным, конкурс проводится по следующим направлениям:

дебютные фильмы;

арт-хаус (авторские) фильмы;

исторические фильмы;

ко-продукционные (совместные) проекты.

В конкурсе могут принять участие юридические лица, зарегистрированные в Кыргызстане (продакшн-студии, творческие объединения и другие). Рассматриваются только сценарии на кыргызском языке в формате «американка».

Сценарии оцениваются по десяти критериям: оригинальность идеи, построение сюжета, развитие персонажей, художественный уровень, соблюдение языковых норм и авторская индивидуальность и другие.

Конкурс продлится до 17 июля.