«Кыргызфильм» проводит открытый конкурс сценариев для кинолент

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева объявила открытый конкурс сценариев для короткометражных и полнометражных художественных, научно-популярных документальных фильмов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.
По ее данным, конкурс проводится по следующим направлениям:
- дебютные фильмы;
- арт-хаус (авторские) фильмы;
- исторические фильмы;
- ко-продукционные (совместные) проекты.
В конкурсе могут принять участие юридические лица, зарегистрированные в Кыргызстане (продакшн-студии, творческие объединения и другие). Рассматриваются только сценарии на кыргызском языке в формате «американка».
Сценарии оцениваются по десяти критериям: оригинальность идеи, построение сюжета, развитие персонажей, художественный уровень, соблюдение языковых норм и авторская индивидуальность и другие.
Конкурс продлится до 17 июля.