Общество

В Караколе увековечили имена первого моряка и первого вице-адмирала страны

На Аллее Военно-морского флота в Караколе открыли мемориальные доски в честь первого кыргызстанского моряка Нуркемила Жееналиева и первого вице-адмирала Центральной Азии Марата Темирова. Инициатором выступил Союз ветеранов Военно-морского флота.

Нуркемил Жееналиев — ветеран Великой Отечественной войны. Он первый кыргыз, ставший моряком. Служил на Балтийском флоте. За мужество, проявленное в годы войны, награжден орденом Красной звезды и медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

Марат Темиров — первый кыргыз, которому в 1987 году постановлением Совета министров СССР присвоено звание контр-адмирала Советского Союза. Служил на атомной подводной лодке на Северном флоте. В 1997 году указом президента КР ему присвоено звание вице-адмирала. Он единственный в истории страны человек, получивший данное звание. Его именем назван водолазный катер РВК-1328 — «Вице-адмирал Темиров».
