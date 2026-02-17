09:19
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

Абонентская база МП «Тазалык» увеличилась и составляет более миллиона человек

Абонентская база МП «Тазалык» увеличилась и теперь составляет более миллиона человек. Об этом заявлено на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам и инвестициям.

Как отметил директор МП Жолдош Чуштуков, число абонентов «Тазалыка» в 2025 году выросло до 1 миллиона 41 тысячи человек. По сравнению с 2024 годом это больше на 155 тысяч человек.

Количество хозяйствующих субъектов также увеличилось — на 19 тысяч 395. В 2024-м их было меньше на 3 тысячи 287.

По данным Жолдоша Чуштукова, осталось три новостройки, которые пока не определены на баланс МП «Тазалык». Это жилые массивы «Калыс-Ордо», «Ак-Ордо» и «ТЭЦ-2». Их пока обслуживают частные компании.

В рамках административно-территориальной реформы эти жилмасивы присоединены к городу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362227/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Будни «Тазалыка»: иностранцы на сборе мусора и дворники в мобильном приложении
Видео с жестоким отстрелом собак в Бишкеке вызвало общественный резонанс
Сотрудники «Тазалыка» опровергли жалобы бишкекчан на нехватку техники
В парламенте предложили отменить оплату по двойному тарифу за ночные смены
Работники «Тазалыка» почтили память погибших сотрудников
В Бишкеке сотрудник «Тазалыка» поразил горожан своей работой
В Бишкеке началось строительство современной базы для МП «Тазалык»
«Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Тазалыка» в техканале
Снегопад в Бишкеке. «Тазалык» работает с глубокой ночи
В бишкекском «Тазалыке» не хватает 420 работников, зарплату повысить не смогут
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
На&nbsp;весенних каникулах школьники в&nbsp;Кыргызстане отдохнут всего один день На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день
Граждан КР&nbsp;с&nbsp;иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию Граждан КР с иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
17 февраля, вторник
09:17
Полив зеленых насаждений. «Бишкекзеленстрой» намерен пробурить две скважины Полив зеленых насаждений. «Бишкекзеленстрой» намерен пр...
08:59
Абонентская база МП «Тазалык» увеличилась и составляет более миллиона человек
08:40
На участке Бучук месторождения Солтон-Сары добыто 876,3 килограмма золота
08:20
В ЕАЭС ужесточили фитосанитарный контроль из-за использования фиктивных бумаг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 февраля, понедельник
23:40
Новый тренд. Производители хотят выпускать смартфоны с экранами больше 7 дюймов
23:26
Казахстан стал лидером ЕАЭС по росту цен на бензин
23:03
Зимняя Олимпиада. Тимур Шакиров не смог финишировать в первой попытке в слаломе
22:57
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снижается
22:46
Чудаки парковки. В Бишкеке паркуют авто на тротуарах, перекрывая путь пешеходам