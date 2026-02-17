Абонентская база МП «Тазалык» увеличилась и составляет более миллиона человек

Абонентская база МП «Тазалык» увеличилась и теперь составляет более миллиона человек. Об этом заявлено на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам и инвестициям.

Как отметил директор МП Жолдош Чуштуков, число абонентов «Тазалыка» в 2025 году выросло до 1 миллиона 41 тысячи человек. По сравнению с 2024 годом это больше на 155 тысяч человек.

Количество хозяйствующих субъектов также увеличилось — на 19 тысяч 395. В 2024-м их было меньше на 3 тысячи 287.

По данным Жолдоша Чуштукова, осталось три новостройки, которые пока не определены на баланс МП «Тазалык». Это жилые массивы «Калыс-Ордо», «Ак-Ордо» и «ТЭЦ-2». Их пока обслуживают частные компании.

В рамках административно-территориальной реформы эти жилмасивы присоединены к городу.