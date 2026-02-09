13:48
Общество

Прием в государственные автошколы стартует с 10 февраля

С 10 февраля в Кыргызской Республике стартуют онлайн-прием граждан на обучение в государственные автошколы, а также внедрение обновленных программ подготовки водителей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра по регистрации транспортных средств.

По ее сведениям, подача заявок осуществляется исключительно в онлайн-формате через официальный сайт avtomektep.srs.kg. Для подачи заявки необходимо заполнить персональные данные, выбрать регион обучения и указать категорию водительского удостоверения. Затем нужно направить электронную заявку через платформу.

После подачи онлайн-заявки данные рассматриваются, и заявители зачисляются в государственные автошколы по выбранному региону.

Для удобства курсантов предусмотрено онлайн-обучение по теоретической части. Также сформировано несколько учебных потоков, что позволяет охватить большое количество заявок и избежать перегрузки автошкол.

Кроме того, ежедневно подключаются новые государственные автошколы. Одна из них может одновременно обучать несколько потоков курсантов, что обеспечивает равномерное распределение обучающихся по регионам.

В рамках реформы внедрены обновленные программы подготовки водителей, направленные на повышение качества обучения, формирование культуры безопасного вождения и снижение уровня дорожно-транспортных происшествий.

Программы предусматривают углубленное изучение Правил дорожного движения, усиленную практическую подготовку, использование современных тренажеров и освоение основ технического обслуживания транспортных средств.

Кроме того, по поручению президента Садыра Жапарова рассматривается возможность пересмотра сроков обучения в автошколах. Как сообщил управляющий делами главы государства Каныбек Туманбаев, в тестовом режиме для курсантов, показывающих высокие результаты, может быть предусмотрена возможность прохождения тестирования уже после четырех месяцев обучения.

Курсанты, успешно прошедшие тестирование и экзамен, смогут получить временное водительское удостоверение — на год. При отсутствии нарушений ПДД в течение этого периода им будут выданы постоянные водительские права.
