14:10
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

Аудит. Сотрудникам Госантимонополии выплачивали премии несколько раз в месяц

Счетной палатой КР проведен аудит соответствия исполнения бюджета Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР.

По итогам аудита установлено, что при наличии в нормативных правовых актах цели по укреплению материально-технической базы использование средств Фонда развития и материального обеспечения по данному направлению осуществлялось на крайне низком уровне.

Так, в 2023 году на укрепление материально-технической базы было направлено 378,2 тысячи сомов, что составило 1,33 процента от общего объема расходов, а в 2024 году — 410 тысяч сомов (0,81 процента).

Основная часть средств фонда была израсходована на поощрение работников и социальные выплаты. В соответствии с коллективным договором к праздничным и памятным датам предусмотрены поощрения и социальные выплаты, а также иные виды выплат. В ходе аудита выявлены факты выплаты премиальных отдельным работникам по несколько раз в течение одного месяца.

Также установлены нарушения требований по ведению бухгалтерского учета и обеспечению внутреннего контроля. При списании основных средств на сумму 1,5 миллиона сомов был нарушен порядок оформления документов, отсутствовали подтверждающие акты технической экспертизы, утилизации и продажи.

Кроме того, при закупке горюче-смазочных материалов выявлены нарушения отдельных требований Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках».

В ходе аудита также установлено неэффективное использование бюджетных средств в размере 1,7 миллиона сомов, направленных на аренду помещений в регионах. При этом не были приняты меры по безвозмездному получению государственных помещений.

По результатам аудита Счетной палатой КР даны рекомендации, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства в финансовой и антимонопольной сферах, повышение эффективности использования бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359018/
просмотров: 460
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин усиливает контроль: антимонопольному органу расширили полномочия
Готовимся к зиме: утверждены цены на уголь и услуги по его доставке
Топливо может взлететь в цене на 15 процентов — власти обсуждают экстренные меры
В Кыргызстане пригрозили наказанием за необоснованный рост цен на топливо
В Кыргызстане имеются запасы ГСМ на один месяц
Ограничение цен на мясо в Кыргызстане. Кто за этим будет следить и что оно даст
В Кыргызстане на 90 дней введут госрегулирование цен на мясо
Запретить взимать до 15 процентов за обслуживание в общепите могут в Кыргызстане
Цены на цемент стабилизируются после временного роста — Антимонополия
В Антимонопольной службе назвали основные причины подорожания цемента в КР
Популярные новости
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на&nbsp;неопределенный период Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: ГД&nbsp;ООН&nbsp;&mdash; площадка для ответственного бизнеса «Элдик Банк»: ГД ООН — площадка для ответственного бизнеса
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
23 января, пятница
14:00
Европу берут «на испуг»: чем обернулась политика Трампа для Старого Света Европу берут «на испуг»: чем обернулась политика Трампа...
13:53
Депутат ЖК предлагает вернуть звание «Народный учитель»
13:48
TikTok и Дональд Трамп объявили о завершении сделки
13:43
Энергетикам передали новую спецтехнику на 145,8 миллиона сомов
13:41
Аудит Минфина. Выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств