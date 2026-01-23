Аудит. Сотрудникам Госантимонополии выплачивали премии несколько раз в месяц

Счетной палатой КР проведен аудит соответствия исполнения бюджета Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР.

По итогам аудита установлено, что при наличии в нормативных правовых актах цели по укреплению материально-технической базы использование средств Фонда развития и материального обеспечения по данному направлению осуществлялось на крайне низком уровне.

Так, в 2023 году на укрепление материально-технической базы было направлено 378,2 тысячи сомов, что составило 1,33 процента от общего объема расходов, а в 2024 году — 410 тысяч сомов (0,81 процента).

Основная часть средств фонда была израсходована на поощрение работников и социальные выплаты. В соответствии с коллективным договором к праздничным и памятным датам предусмотрены поощрения и социальные выплаты, а также иные виды выплат. В ходе аудита выявлены факты выплаты премиальных отдельным работникам по несколько раз в течение одного месяца.

Также установлены нарушения требований по ведению бухгалтерского учета и обеспечению внутреннего контроля. При списании основных средств на сумму 1,5 миллиона сомов был нарушен порядок оформления документов, отсутствовали подтверждающие акты технической экспертизы, утилизации и продажи.

Кроме того, при закупке горюче-смазочных материалов выявлены нарушения отдельных требований Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках».

В ходе аудита также установлено неэффективное использование бюджетных средств в размере 1,7 миллиона сомов, направленных на аренду помещений в регионах. При этом не были приняты меры по безвозмездному получению государственных помещений.

По результатам аудита Счетной палатой КР даны рекомендации, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства в финансовой и антимонопольной сферах, повышение эффективности использования бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины.