Власть

Минкультуры поручили вести реестр порносайтов и блокировать их

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок приостановления и ограничения работы сайтов и страниц сайтов, содержащих контент с элементами порнографического характера. Соответствующее постановление № 154 от 6 марта 2026 года подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ принят для реализации Закона «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики».

Согласно постановлению, утвержденный порядок определяет механизм выявления и блокировки интернет-ресурсов, распространяющих подобный контент на территории страны.

Также внесены изменения в положение о Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики. Теперь ведомство будет вести реестр заблокированных сайтов с порнографическим контентом и принимать решения о приостановлении или ограничении работы интернет-ресурсов, нарушающих требования закона.

Закон направлен на обеспечение информационной безопасности и защиту граждан, включая несовершеннолетних, от недопустимого контента, а также на соблюдение норм общественной морали в интернете.

Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
