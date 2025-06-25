В Кыргызстане заблокируют порносайты. Парламент принял законопроект

На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли законопроект о запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики, во втором и третьем чтениях.

Инициаторы — нардепы Марлен Маматалиев, Динара Ашимова, Жалолидин Нурбаев, Талант Мамытов, Карим Ханджеза, Алишер Козуев, Айбек Маткеримов, Камила Талиева, Талайбек Масабиров, Ырысбек Атажанов, Айбек Алтынбеков, Суйунбек Омурзаков и другие.

Согласно законопроекту, «распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве КР не допускается».

В документе прописано, что:

доступ к сайту или к странице сайта порнографического характера должен быть ограничен в течение 24 часов с момента получения требования о совершении таких действий;

владелец сайта или страницы должен удалить такой контент в течение 24 часов с момента предъявления соответствующего требования уполномоченным государственным органом;

в случае отказа от удаления контента или нарушения времени работа сайта может приостанавливаться до двух месяцев;

владелец не вправе создавать новый сайт или страницу сайта в интернете в период приостановления сайта или страницы сайта.

Согласно проекту закона, каждый, кто считает, что контент сайта или страницы сайта содержит элементы порнографического характера, может обратиться в уполномоченный государственный орган.

Кабинету министров в случае принятия закона необходимо создать реестр запрещенных интернет-сайтов, содержащих элементы порнографического характера, доступ к которым будет заблокирован на всей территории республики.