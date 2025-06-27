Депутат Госдумы призвал брать пример с Кыргызстана и запретить в РФ порносайты

Депутат Государственной думы, заместитель председателя парламентского комитета по защите семьи Виталий Милонов призвал брать пример с Кыргызстана и запретить в России порносайты.

«Порносайты — это проявление экстремизма, поэтому их нужно запретить в РФ», — заявил он.

По словам депутата ГД, сто процентов необходимо это сделать.

«Порносайты — нарушение нашей традиции, уважительного отношения к женщине. Это экстремизм», — добавил он.

Напомним, 25 июня на заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли законопроект о запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики, во втором и третьем чтениях. Порносайты в стране теперь запрещены.