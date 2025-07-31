В КР чаще искали реалистичный контент на Pornhub. В августе доступ закроют

Платформа Pornhub опубликовала глобальные тренды за 2024 год, из которых видно, что в странах Центральной Азии, включая Кыргызстан, самыми популярными оказались запросы в жанре reality — домашнего и непостановочного контента. Это подтвердили аналитики сервиса GBC-Time, ссылаясь на данные Pornhub Year in Review.

КР официально не входит в список государств, по которым публикуется подробная статистика поисковых запросов. Однако, согласно оценкам маркетинговых агрегаторов Semrush и CEIC, посещаемость сайта в стране стабильно высокая: в июне 2025-го портал Pornhub получил свыше 236 тысяч визитов с IP-адресов из Кыргызстана, 69 процентов которых — с мобильных устройств.

Отметим, что 25 июля кабинет министров ввел запрет на доступ к онлайн-порнографии. Согласно постановлению, с 5 августа этого года интернет-провайдеры обязаны ограничить доступ к подобным ресурсам.

Эксперты отмечают, что интерес к реалистичному контенту, а также рост таких запросов, как mindful pleasure, modesty и MILF, — это часть глобальной тенденции. Она отражает изменение отношения пользователей к интимному опыту: от гиперсексуализированного потребления к более «приземленным» и эмоционально окрашенным сценариям.