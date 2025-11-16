Афиша Бишкека на неделю: «Щелкунчик», киноновинки и фестиваль музыки

17 ноября. Концерт-медитация «Пробуждение»

Таинственный мир якутского хомуса представят Юлияна Кривошапкина и Владимир Дормидонтов.

Чуйский областной театр драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, 19.00.

18-21 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-23 ноября. Выставка Дуйшобека Искакова

Этюды Дуйшобека Искакова отличаются в основном яркими, светлыми красками. Хочется вновь и вновь любоваться чистым небом и красотой прозрачного озера. В акварельных и масляных работах художника чувствуется безграничная любовь к родной земле, заметны поэтические нотки, переданные через цвет. Плакаты многогранны, отражают мудрость и решительность автора.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

13-19 ноября. Выставка «Изобразительное искусство Кыргызстана в этнокультурном пространстве»

Целью выставки является исследование, демонстрирование и популяризация влияния изобразительного искусства Кыргызстана на формирование и развитие этнокультурного пространства в современном мире.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

18 ноября. Концерт «Шедевры классической музыки»

Государственный академический симфонический оркестр имени Джумахматова приглашает вас на вечер классической музыки.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

19 ноября. Коцерт солистов

Уникальный концерт Президентского камерного оркестра «Манас». В программе — настоящая музыкальная сокровищница: от бессмертных шедевров Баха и Вивальди до романтических мелодий Форе и страсти Пабло де Сарасате.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

19 ноября. Кинопоказ

Покажут «Песнь дороги» — дебютный фильм Сатьяджита Рая. Основанный на романе Бибхутибхушана Банерджи, фильм рассказывает о детстве Апу и его сестры Дурги в бедной деревне Бенгалии. Через простые сцены жизни Рай создает образ мира, где повседневность полна красоты, утрат и надежды.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

20 ноября. Концерт Найка Борзова

Найк Борзов — культовый рок-музыкант, поэт и автор песен, начавший карьеру с панк-сцены и ставший одним из ярких голосов российской альтернативы. Широкую известность ему принесли сольные хиты «Верхом на звезде» и «Три слова».

Клуб Promzona.space, 21.00.

20 ноября. Кинопремьеры

«Захват» (боевик). Это история о молодом и талантливом боксере Байсале, который только что стал чемпионом Азии и готовится к Олимпийским играм. У него есть все, но его жизнь меняется в одно мгновение, когда он заступается за девушку на улице против уличных хулиганов.

«Эсимде» (драма). 2095 год, Чолпон-Ата. В старый пансионат к пожилой Акак приходит загадочная девушка из Верховного суда. Она требует рассказать о причинах ее давнего противостояния с властями. Акак, согласившись приоткрывает тайну, которая терзает ее долгие годы.

«Джекпот» (боевик). Суперагент Сил и команда охотятся на мексиканский картель по обе стороны границы. Преступники отвечают им взаимностью — палят из всех стволов. Неожиданно в игру вступает третья сторона. Кто-то дерзко грабит склады картеля. За несколько дней исчезают миллионы долларов. Но деньги не исчезают бесследно. Неизвестный открывает в банке счет и начинает раздавать награбленное всем нуждающимся.

«Злая: Часть 2» (фэнтези). Эльфаба теперь известна как Злая Ведьма Запада и находится в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает борьбу за права животных, чьи голоса подавлены, и пытается обнародовать правду о Волшебнике. Волшебница Глинда становится публичным символом добра, живет во дворце Изумрудного города и пользуется преимуществами своей популярности.

«Сущность» (ужасы). Талантливого иллюстратора и его семью начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока сущность окончательно не обрела над ними власть, им предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного.

«Маша и медведи» (фэнтези). Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочка объединяет силы с тремя медведями.

21 ноября. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

21 ноября. X-Fest

Автор хитов «Мурашки», «Солнце», «Big city live», «Дом 50», «Суета» и «Не интересно» V $ X V PRiNCE вместе с LUCAVEROS впервые соберут тысячи слушателей. Ожидаются эксклюзивные треки, световое шоу и секретные гости.

Bishkek Arena, 19.00.