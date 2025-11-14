19:39
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Улицу Леваневского в Бишкеке готовят к асфальтированию

Ремонт улицы Леваневского в Бишкеке продолжается, ее готовят к асфальтированию. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

На участке от улицы Гагарина до дома № 136а основные строительные работы завершены: выполнена кирковка старого асфальта, установлены тротуарные и дорожные бордюры, ирригационная система, завершено устройство основания тротуаров.

Сейчас специалисты муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» проводят корректировку люков и трамбовку основания дорожного полотна. В ближайшее время планируется приступить к укладке асфальтобетонной смеси.

После завершения всех работ на улице Леваневского появятся удобный тротуар с обеих сторон, широкая проезжая часть и ирригационная система.
