Общество

Угроза исчезновения: таяние ледников губит снежного барса, заявили на форуме

Фото 24.kg. На форуме «Бизнес, экология и спорт — Ак-илбирс 2025»

В Бишкеке проходит форум «Бизнес, экология и спорт — Ак-илбирс 2025», приуроченный к Международному дню снежного барса, который отмечают 23 октября. Этот день учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Кыргызской Республики.

Форум объединил деловое сообщество, спортивные организации и экологические инициативы для содействия сохранению снежного барса (илбирса) и высокогорных экосистем Кыргызстана. Дата 23 октября объединяет все 12 стран ареала обитания этого животного.

Читайте по теме
Садыр Жапаров призвал 23 октября уделить 23 минуты в честь снежного барса

Специальный представитель президента Кыргызстана по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова поздравила всех с этой датой.

«Снежный барс является символом наших гор, символом красоты дикой природы. Этот день впервые отмечается после провозглашения ООН по инициативе президента Садыра Жапарова. Это поддержали страны-партнеры. Для Кыргызстана снежный барс не просто редкий вид животного. Он наш национальный символ, согласно указу президента, принятому в 2023 году. Он также часть культурной идентичности и живое напоминание о том, как тесно связаны природа и человек», — отметила она.

Динара Кемелова подчеркнула, что снежный барс является индикатором здоровой экосистемы страны, но сегодня животное находится под угрозой исчезновения из-за изменения климата.

Мы видим, как тают ледники, как сокращаются снежные покровы. Утрачиваются места их обитания, а также до сих пор есть случаи браконьерства.

Динара Кемелова

По ее словам, сохранить снежного барса — значит «сохранить источник жизни для будущих поколений». Кыргызстан гордится тем, что инициировал глобальную программу сохранения этого животного и его экосистемы.

Динара Кемелова также озвучила свое пожелание создать экомузей снежного барса.

«Кыргызстан и впредь будет оставаться символом гор и снежного барса, страной, где природа и человек существуют в гармонии и обеспечивают устойчивое будущее для наших стран», — отметила она.
