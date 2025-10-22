19:24
Общество

Корейская компания поможет Бишкеку сократить углеродные выбросы

Фото мэрии

Мэр Айбек Джунушалиев встретился с делегацией южнокорейской компании K-water во главе с вице-президентом Хан Сон Еном. Об этом сообщает муниципалитет.

По его данным, стороны обсудили реализацию совместного проекта по снижению выбросов парниковых газов и восстановлению городской среды.

«Бишкек увеличивает свой бюджет и активно развивает инфраструктуру, однако перед нами стоит еще много задач, требующих комплексного решения. Мы надеемся, что совместные мероприятия и реализация отдельных проектов позволят применить успешный опыт Кореи в нашем городе», — отметил градоначальник.

По итогам переговоров между мэрией и корейской корпорацией по водным ресурсам подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках проекта реновации Бишкека и сокращения выбросов углерода.

Документ предусматривает реализацию комплекса мер по снижению углеродного следа: замену топлива экологичными источниками, установку систем подачи питьевой воды, извлечение биогаза из очистных сооружений сточных вод, внедрение технологий для обнаружения и предотвращения утечек из газопроводов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348144/
