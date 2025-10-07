В городе Ош пройдут Дни японской культуры

17 и 18 октября посольство Японии в КР совместно с офисом JICA, Кыргызско-Японским Центром человеческого развития (KRJC) и Японским фондом, при поддержке Ошского государственного университета и национального драматического театра имени С.Ибраимова организует Дни японской культуры в Оше. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

В рамках мероприятия проведут показ японского фильма, концерт группы «Ооэдодайко» и насыщенную программу, посвященную японской культуре.

Программа мероприятий

17 октября — показ японского фильма «Чудеса рядом» (на японском языке с русскими субтитрами). Начало в 10.00 в Ошском госуниверситете, главный корпус, актовый зал, 1 этаж.

Концерт группы японских барабанов «Ооэдодайко», начало в 18.00, в Ошском национальном драматическом театре.

18 октября — День японской культуры. Начало в 13.00 в Ошском госуниверситете, главный корпус, актовый зал, 1 этаж. Участники: JICA-волонтеры (японские песни и танцы), ансамбль «Ооэдодайко», выступление Федерации кэндо Кыргызской Республики, выступления группы «Суши Бармак».

Мастер-классы по японской культуре. Начало в 12.00. В программе каллиграфия (седо), надевание юката, оригами.

Вход на все мероприятия свободный.

«Приглашаем жителей и гостей Оша всей семьей и друзьями познакомиться с богатой и многогранной культурой Японии», — говорится в сообщении.