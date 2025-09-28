На международном фестивале в Актау спектакль из Кыргызстана признан лучшим

Спектакль «Последнее письмо» был удостоен награды «Лучший спектакль» на III Международном театральном фестивале тюркоязычных государств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

В Актау (Казахстан) завершился III Международный театральный фестиваль тюркоязычных государств.

В фестивале приняли участие лучшие театры из семи стран.

Темой стала история тюркоязычных народов — участники представили свои исторические спектакли.

Главную премию фестиваля в номинации «Лучший спектакль» получил Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т. Абдумомунова со спектаклем «Последнее письмо» по пьесе Кайрата Иманалиева в постановке Уланмырзы Карыпбаева.

Награду вручила председатель жюри, известный театральный критик Казахстана, профессор Сания Кабдиева.