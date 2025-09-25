Кто завоевал титул самой красивой девушки Кыргызстана в 2025 году

В Бишкеке прошел финал национального конкурса красоты «Мисс Кыргызстан — 2025». На сцене собрались самые красивые и талантливые девушки страны.

Главный титул «Мисс Кыргызстан — 2025» завоевала Аяна Расул кызы. Девушка призналась, что для нее это не только большая честь, но и огромная ответственность. Вместе с короной она получила сертификат на 200 тысяч сомов.

«Я хочу, чтобы каждая девушка в нашей стране верила в себя и знала: труд, упорство и любовь к Родине всегда приводят к победе», — сказала Аяна после оглашения результатов.

Кроме главной победительницы, жюри присудило Гран-при еще трем конкурсанткам: