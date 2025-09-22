В заповеднике «Шамшы-Туюк» установлены фотоловушки для изучения снежного барса

С 15 по 21 сентября 2025 года егерь отдела особо охраняемых природных территорий Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР совместно с учеными из Японии установили 27 фотоловушек в заповеднике «Шамшы-Туюк» Чуйского района. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По его данным, цель установки фотоловушек — определить численность снежного барса в заповеднике и провести научное исследование условий его обитания.

Фото Минприроды. Фотоловушка

В мероприятии приняли участие:

Кубанычбек Жумабай уулу — Фонд «Ак илбирс»;

Киношита Кодзуэ — Университет Киото, Высшая школа регионоведения Азии и Африки;

Эсимора Хирото — Университет Киото, Центр изучения дикой природы;

Кикути Дейл — Токийский сельскохозяйственный университет, факультет освоения биоресурсов.