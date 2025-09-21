«Интервидение 2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе

Международный музыкальный конкурс «Интервидение 2025» завершился на площадке «Live Arena» в Москве. Большинством голосов жюри был определен победитель — представитель Вьетнама Дык Фук.

Второе место заняло трио «Номад» из Кыргызстана. На третьей строчке расположилась певица Дана Аль-Мир из Катара.

В «Интервидении» приняли участие представители 22 из 23 заявленных стран.

Трио «Номад» в составе Азата Раимбердиева, Бека Исраилова и Минжашара Мурзаева исполнили песню «Жалгыз сага» («Только тебе») — это гармоничный сплав традиционных кыргызских мотивов и современных аранжировок, который подчеркивает богатство национальной культуры.

Следующий конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.