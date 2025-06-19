Дастан Бекешев требует отменить бизнес по принудительной эвакуации машин

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев потребовал отменить бизнес по принудительной эвакуации машин.

По его словам, сотрудники ГУОБДД эвакуируют авто даже в тех случаях, когда нет помех для движения. Из-за этого много обращений и жалоб от граждан.

«Стоимость услуги эвакуатора – 2 тысячи сомов. Кто установил тариф? Служба антимонопольного регулирования должна рассмотреть этот вопрос. Кроме этого, водители выплачивают штрафы. Когда граждане высказывают претензию, им говорят идти в суд. Понятное дело, что обращаться в суд стоит денег и нервов. Бизнес по эвакуации машин надо отменять», — отметил Дастан Бекешев.

Он подчеркнул, что иногда при эвакуации автомобили получают различные повреждения, поэтому он считает необходимым оставить штраф, который можно оплатить через QR-код и отменить принудительную эвакуацию.

«Инспекторы могут оставлять штрафы, наклеив на машину. Можно увеличить их размер до 600 сомов. Многие готовы платить, если штрафы будут простыми в оплате», — предложил Дастан Бекешев.