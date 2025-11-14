12:10
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Чудаки парковки

В Бишкеке за день эвакуировали 64 автомобиля, припаркованных с нарушениями

Фото мэрии. В Бишкеке за день эвакуировали 64 автомобиля, припаркованных с нарушениями

В Бишкеке продолжаются рейды против неправильной парковки. Муниципальное предприятие «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» провело очередную эвакуацию машин, мешающих движению и нарушающих правила остановки и стоянки, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, за один день с улиц города эвакуировали 64 автомобиля. Машины забирали с мест, где парковка запрещена: перед мусорными контейнерами, на остановках общественного транспорта, на участках, обозначенных специальными дорожными знаками. Все авто доставили на штрафстоянку.

В муниципальном предприятии подчеркнули, что рейды продолжат.

Горожан и автомобилистов призывают не парковать машины в неположенных местах и соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350904/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Трамвай, метробус. Три ускоренных вида транспорта организуют в Бишкеке
Бишкекчане жалуются: в городе паркуются в неположенных местах
Парковки Бишкека: куда уходят миллионы сомов и почему система так и не работает?
Парковаться на улице Токтогула нельзя. В мэрии Бишкека объяснили почему
Новую роторную парковку открыли на рынке «Аламедин» в Бишкеке
Рейд на «Дордое»: незаконная торговля, эвакуированные авто и штрафы
Бишкекский горкенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки
До 50 сомов в час. Проект о платных парковках вызвал спор в Бишкекском горкенеше
В Бишкеке кроссовер заехал на газон на кольце у 4-й горбольницы
В Бишкеке водитель эвакуатора грубо нарушил ПДД
Популярные новости
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
В&nbsp;школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения
Бизнес
INTEGRA CITY представила решения для &laquo;умных&raquo; городов будущего на&nbsp;Turkmentel 2025 INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
14 ноября, пятница
12:00
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные...
11:58
В Бишкеке за день эвакуировали 64 автомобиля, припаркованных с нарушениями
11:52
Чон-Алайский район полностью хотят перевести в органический режим
11:49
Мужчины в КР чаще обращаются к урологам из-за проблем с потенцией
11:29
G20 впервые в истории пройдет без лидеров трех крупнейших стран — США, РФ и КНР