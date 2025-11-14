Фото мэрии. В Бишкеке за день эвакуировали 64 автомобиля, припаркованных с нарушениями

В Бишкеке продолжаются рейды против неправильной парковки. Муниципальное предприятие «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» провело очередную эвакуацию машин, мешающих движению и нарушающих правила остановки и стоянки, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, за один день с улиц города эвакуировали 64 автомобиля. Машины забирали с мест, где парковка запрещена: перед мусорными контейнерами, на остановках общественного транспорта, на участках, обозначенных специальными дорожными знаками. Все авто доставили на штрафстоянку.

В муниципальном предприятии подчеркнули, что рейды продолжат.

Горожан и автомобилистов призывают не парковать машины в неположенных местах и соблюдать Правила дорожного движения.