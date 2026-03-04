В Бишкеке за день на штрафстоянку эвакуировали более 100 автомобилей

Сегодня в Бишкеке в ходе рейда эвакуированы и доставлены на штрафстоянку более 100 незаконно припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, рейды прошли во всех четырех районах столицы. Инспекторы выявляли не только транспортные средства, припаркованные с нарушением Правил дорожного движения, но и автомобили, владельцы которых не оплатили парковку.

Сотрудники УПСМ при ГУВД Бишкека составили соответствующие протоколы.

«Основная цель мероприятия — обеспечение безопасности дорожного движения, снижение транспортной загруженности и формирование у водителей ответственности за соблюдение ПДД», — отметили в муниципалитете.

Подобные рейдовые мероприятия планируется проводить в дальнейшем на постоянной основе.