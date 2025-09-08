14:45
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Общество

В Кыргызстане растет популяция снежного барса

В Кыргызстане растет популяция снежного барса. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил завотделом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Эркинбек Мамаев.

По его словам, по данным последнего учета численности, в 2024 году популяция снежного барса составляла 511 голов. Для сравнения: в 2013-м было всего 282 особи.

«В целях изучения ареала обитания, учета численности, сохранения и увеличения популяции снежного барса в местах его обитания устанавливаем фотоловушки (в основном в Иссык-Кульской и Нарынской областях) и проводим охранные рейдовые мероприятия. Ведь сохранение этого вида — не только вопрос экологии, но и нашей идентичности и культуры нашего народа», — сказал Эркинбек Мамаев.

Он отметил, что благодаря работе по охране не только снежного барса, но и других видов диких животных случаи браконьерства уменьшились. На это повлияло и то, что в прошлом году увеличили таксу за исчисление ущерба, причиненного объектам дикого животного мира.

«К примеру, за одну особь барса придется заплатить до 2 миллионов сомов. Это очень большая сумма, поэтому браконьер подумает, прежде чем пойти на такой рискованный шаг», — добавил Эркинбек Мамаев.

По его словам, снежный барс до сих пор остается одним из малоизученных видов кошачьих во всем мире. Очень мало известно о биологии этого редкого хищника. Численность в пределах современного ареала распространения весьма условна. Снежный барс внесен в красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого, исчезающего животного во всех 12 странах ареала его обитания.

Ранее сообщалось, что кабмин выносит на общественное обсуждение проект постановления «О признании статуса снежного барса национальным символом Кыргызской Республики».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342631/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Снежный барс станет национальным символом Кыргызской Республики
Глава Татарстана рассказал Адылбеку Касымалиеву о проектах «Снежный барс»
Глава кабмина КР Адылбек Касымалиев подарил снежных барсов Республике Алтай
Фотоловушки в местности Кара-Кужур зафиксировали снежного барса и горных козлов
Фонд Snow Leopard планирует построить пострадавшему чабану новую кошару
На Иссык-Куле обсуждают стратегии по сохранению снежного барса и его экосистем
В природном парке «Хан-Тенири» фотоловушки снова зафиксировали снежных барсов
Кыргызстан станет площадкой глобального диалога по защите снежного барса
На территории Кыргызстана обитают 285 снежных барсов
Снежные барсы в парке «Хан-Тенири». Что фиксируют фотоловушки
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Инсульт, больница и&nbsp;тишина: куда исчезла солистка группы &laquo;Город 312&raquo; Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312»
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться&nbsp;&mdash; не&nbsp;согласны с&nbsp;решением Минздрава Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Улица Алма-Атинская и&nbsp;дорога на&nbsp;ГЭС-5 превратились в&nbsp;одну большую стройку Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку
Бизнес
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
8 сентября, понедельник
14:41
Роспуск сената, Alatau Cити, электросамокаты. О чем говорил Токаев в послании Роспуск сената, Alatau Cити, электросамокаты. О чем гов...
14:39
Депутаты хотят запретить изымать приватизированные объекты у законных хозяев
14:37
В ЦИК обсудили вопросы обеспечения бесперебойной работы оборудования на выборах
14:32
Цены на такси растут медленнее инфляции
14:22
КР вышла на завершающий этап выхода из черного списка Европейского союза