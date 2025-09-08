В Кыргызстане растет популяция снежного барса. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил завотделом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Эркинбек Мамаев.

По его словам, по данным последнего учета численности, в 2024 году популяция снежного барса составляла 511 голов. Для сравнения: в 2013-м было всего 282 особи.

«В целях изучения ареала обитания, учета численности, сохранения и увеличения популяции снежного барса в местах его обитания устанавливаем фотоловушки (в основном в Иссык-Кульской и Нарынской областях) и проводим охранные рейдовые мероприятия. Ведь сохранение этого вида — не только вопрос экологии, но и нашей идентичности и культуры нашего народа», — сказал Эркинбек Мамаев.

Он отметил, что благодаря работе по охране не только снежного барса, но и других видов диких животных случаи браконьерства уменьшились. На это повлияло и то, что в прошлом году увеличили таксу за исчисление ущерба, причиненного объектам дикого животного мира.

«К примеру, за одну особь барса придется заплатить до 2 миллионов сомов. Это очень большая сумма, поэтому браконьер подумает, прежде чем пойти на такой рискованный шаг», — добавил Эркинбек Мамаев.

По его словам, снежный барс до сих пор остается одним из малоизученных видов кошачьих во всем мире. Очень мало известно о биологии этого редкого хищника. Численность в пределах современного ареала распространения весьма условна. Снежный барс внесен в красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого, исчезающего животного во всех 12 странах ареала его обитания.

Ранее сообщалось, что кабмин выносит на общественное обсуждение проект постановления «О признании статуса снежного барса национальным символом Кыргызской Республики».