Общество

Прививки смогут делать частные клиники. Законопроект поступил в парламент

Законопроект о внесении изменений в Закон «Об общественном здравоохранении», касающихся профилактических прививок, зарегистрирован в парламенте.

По данным Минздрава, в настоящее время проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь, осуществляется преимущественно в государственных медучреждениях. Это создает ряд сложностей для граждан, которые наблюдаются у врачей частных клиник. Им приходится посещать две медицинские организации для получения комплексной медпомощи, а в госполиклиниках отмечается перегруженность.

Поэтому предлагается дать возможность проводить профилактические прививки не только в государственных, но и в частных медорганизациях.

«Это создаст условия для более эффективной системы вакцинации, устранит административные барьеры для граждан и повысит уровень охвата профилактическими прививками, что поспособствует улучшению эпидситуации в стране», — считают в МЗ КР.
