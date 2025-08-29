18:20
ЮНЕСКО впервые проведет международную конференцию, посвященную Айтматову

19 сентября 2025 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоится международная конференция «Чингиз Айтматов и ЮНЕСКО: Общее наследие, объединяющее мир». Инициатором выступило Постоянное представительство Кыргызской Республики при ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Главная цель конференции — привлечь международное внимание к универсальному значению творчества Чингиза Айтматова, подчеркнуть его вклад в укрепление межкультурного диалога и показать актуальность идей писателя в контексте ценностей ЮНЕСКО.

В программе заявлены тематические дискуссии, презентации и выступления дипломатов, представителей стран—членов ЮНЕСКО, генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева, известных деятелей культуры и ученых.

Мероприятие проводится в партнерстве с ТЮРКСОЙ, Фондом тюркской культуры и наследия и Институтом языка и литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук КР.

Конференция станет важным этапом подготовки к празднованию 100-летия со дня рождения Чингиза Айтматова и подчеркнет его роль в мировом культурном наследии как духовного моста, объединяющего народы и государства.
