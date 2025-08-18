Кабмин утвердил положение о пожарном надзоре и противопожарной профилактике

Кабинет КР министров своим постановлением утвердил новое положение о государственном пожарном надзоре и государственной противопожарной профилактике.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, тем самым положение от 2019 года утратило свою силу.

В новом положении постатейно прописаны функции уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности, порядок проведения пожарно-технического состояния объектов, государственный учет пожаров и их последствий, порядок профилактики пожаров, ответственность должностных лиц и граждан за обеспечение пожарной безопасности.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.