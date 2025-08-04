DOGE потратил $21,7 миллиарда: Сенат расследует наследие Илона Маска

Постоянный подкомитет Сената США по расследованиям опубликовал доклад, в котором утверждается, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE) сам стал источником масштабных растрат, пишет The Economist Times.

Согласно данным доклада, департамент потратил $21,7 миллиарда из средств налогоплательщиков на сомнительные программы и зарплаты сотрудникам, не исполняющим свои обязанности. Наиболее значительная часть затрат — $14,8 миллиарда пришлась на так называемую программу «отложенного увольнения». В рамках этой схемы около 200 тысяч федеральных работников продолжали получать зарплату на протяжении восьми месяцев, несмотря на отсутствие активных обязанностей.

Доклад также упоминает более $66 миллионов, потраченных на оплату труда высокоуровневых специалистов, занятых выполнением простейших задач. Один из примеров: ученые, получающие свыше $138 тысяч в год за проверку посетителей в национальных парках.

«Департамент эффективности правительства DOGE был создан для оптимизации госрасходов. Однако, как говорится в 55-страничном отчете, департамент «создал собственные формы растрат, поставив разрушение превыше управления», — отмечает Irish Star.

Представители Демократической партии в подкомитете утверждают, что такие итоги не удивительны, учитывая отсутствие у руководства департамента, включая экс-главу Илона Маска, опыта работы в госструктурах.

По данным The Washington Post, более 154 тысяч федеральных сотрудников по-прежнему остаются на ведомственной зарплате до сентября или конца года, не зная, когда выплаты прекратятся.

Дополнительные потери в размере $110 миллионов связаны с порчей продовольственной помощи и медицинских поставок, оставшихся на складах, сообщается в докладе.

Демократы предупреждают, что $21,7 миллиарда — лишь предварительная оценка. В расчет не включены судебные издержки, вызванные действиями DOGE, а также скрытые расходы, последствия которых могут проявиться позже.

Тем не менее департамент настаивает на своей эффективности. DOGE утверждает, что сэкономил для налогоплательщиков $199 миллиардов. Несмотря на уход Илона Маска после конфликта с президентом Дональдом Трампом, департамент продолжает свою работу, включая увольнение сотрудников в ряде ключевых ведомств, таких как Минздрав, Министерство внутренних дел и Департамент внутренней безопасности.