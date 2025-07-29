На строительство детского сада в Кочкор-Ате выделяют 83 миллиона сомов

Джалал-Абадское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства объявило тендер на возведение детского сада на 125 мест на территории дома престарелых в Кочкор-Ате.

Как сообщает портал госзакупок, на эти цели планируется выделить 83 миллиона 164,3 тысячи сомов.

Работы должны быть выполнены в течение 10 месяцев со дня заключения контракта при своевременном финансировании.

Предложения поставщиков принимаются до 12 августа.

По данным Министерства просвещения, охват дошкольным образованием в Джалал-Абадской области составляет всего 27,8 процента.