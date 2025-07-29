10:41
USD 87.30
EUR 101.96
RUB 1.10
Общество

На строительство детского сада в Кочкор-Ате выделяют 83 миллиона сомов

Джалал-Абадское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства объявило тендер на возведение детского сада на 125 мест на территории дома престарелых в Кочкор-Ате.

Как сообщает портал госзакупок, на эти цели планируется выделить 83 миллиона 164,3 тысячи сомов.

Работы должны быть выполнены в течение 10 месяцев со дня заключения контракта при своевременном финансировании.

Предложения поставщиков принимаются до 12 августа.

По данным Министерства просвещения, охват дошкольным образованием в Джалал-Абадской области составляет всего 27,8 процента. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337786/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Более 40 миллионов сомов выделяют на капельное орошение в Нарынской области
На ремонт пищеблока в инфекционной больнице потратят 16 миллионов сомов
Цифровой реестр отходов намерено создать Минприроды
В Русском театре драмы обновят звуковое оборудование
Музей-заповедник «Өзгөн» намерен провести археологические раскопки
Более 7 миллионов сомов выделят на закупку рыбы для войсковых частей в КР
Минстрой рассказал, сколько детских садов строят и ремонтируют в Кыргызстане
Машину для перевозки спецконтингента покупает ГСИН
В Кыргызстане контракты по госзакупкам будут проходить через банки
На противоселевые каналы в Нарынской области выделяют 1,5 миллиона сомов
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
На&nbsp;Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от&nbsp;незаконных поборов На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
Бизнес
Exclusive от&nbsp;MEGA! Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитная карточка Exclusive от MEGA! Ваш номер — ваша визитная карточка
BAKAI BANK GREEN отметил два года и&nbsp;запустил бизнес-зону с&nbsp;полным спектром услуг BAKAI BANK GREEN отметил два года и запустил бизнес-зону с полным спектром услуг
Лето в&nbsp;разгаре&nbsp;&mdash; создайте дома атмосферу отдыха вместе с&nbsp;Saima Лето в разгаре — создайте дома атмосферу отдыха вместе с Saima
&laquo;Айыл Банк&raquo; первым в&nbsp;КР внедрил цифровую систему оплаты услуг &laquo;АБиллинг&raquo; «Айыл Банк» первым в КР внедрил цифровую систему оплаты услуг «АБиллинг»
29 июля, вторник
10:39
Манасбек Самидинов: Важно обеспечить высокое качество строительства аэропортов Манасбек Самидинов: Важно обеспечить высокое качество с...
10:32
В Пекине из-за сильных дождей эвакуировали свыше 80 тысяч человек
10:29
Государству возвращены земельные участки на Иссык-Куле
10:29
Два призера Игр-2024 из Кыргызстана выступят в Польше в новых весовых категориях
10:27
На строительство детского сада в Кочкор-Ате выделяют 83 миллиона сомов