Венецианский кинофестиваль объявил программу на 2025 год

Представители Венецианского кинофестиваля объявили программу 82-го смотра, который пройдет с 27 августа по 6 сентября. Об этом сообщается на его сайте.

Программу откроет «Грация» — история любви, в которой вновь объединились итальянский режиссер Паоло Соррентино и актер Тони Сервилло. Фильм также поборется за главный приз фестиваля — «Золотого льва» — с «Отцом, матерью, сестрой, братом» Джима Джармуша, «Бугонией» Йоргоса Лантимоса, «Голосом Хинд Раджаб» Каутер Бен Ханьи, «Джей Келли» Ноа Баумбаха и другими картинами основного конкурса.

В состав жюри, председателем которого ранее объявили Александра Пейна, войдут француз Стефан Бризе, итальянка Маура Дельперо, румынец Кристиан Мунгиу, иранец Мохаммад Расулоф, бразильянка Фернанда Торрес и китаянка Чжао Тао.

«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за выдающиеся заслуги в кинематографе получат актриса Ким Новак и немецкий режиссер Вернер Херцог, в число работ которого входят «Агирре, гнев божий», «Фицкарральдо» и «Носферату: Вампир».