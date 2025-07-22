Бывший мэр города Балыкчи Султан Кермалиев опубликовал на своей странице в соцсетях видео с пляжа одного из пансионатов, на котором показано плачевное состояние пирса. Таким образом он обратился к губернатору Иссык-Кульской области с критикой.

«Вот вам реальные дела, чтобы было чем заняться, а не зонтики на пляже контролировать», — написал Султан Кермалиев в подписи к ролику.

На видео видно, что металлические сваи пирса сильно проржавели, а в некоторых местах конструкции и вовсе отвалились — пирс буквально держится «на честном слове». Конструкция представляет потенциальную угрозу для отдыхающих, однако, судя по кадрам, продолжает использоваться.

Пока официальных комментариев от местных властей по этому поводу не поступало.