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Общество

В школах Германии, возможно, перестанут преподавать русский язык

Если в 1992 году русский в качестве иностранного учили 565 тысяч немецких школьников, то в 2020 году (последние доступные данные) их число сократилось до 94 тысяч, пишет DW.

По его данным, 70 процентов из них проживают в восточных землях ФРГ. Во времена ГДР русский язык был там обязательным предметом и преподавался как первый иностранный. После падения Берлинской стены и воссоединения Германии интерес к русскому начал постепенно снижаться.

Если 20 лет назад русский язык входил в программу 87 процентов гимназий земли Бранденбург, теперь этот показатель сократился до 33 процентов.

Ученики отдают предпочтение английскому, французскому, испанскому и даже латыни, говорят в школах. А преподававшие русский язык еще во времена ГДР педагоги выходят на пенсию, заменить их некем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336618/
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