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Общество

Ташиев поздравил Узбекистан с выходом на ЧМ и пообещал горячую поддержку

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев поздравил руководство Федерации футбола Узбекистана с историческим достижением — выходом национальной сборной на чемпионат мира 2026 года.

Встреча прошла 9 июня в Ташкенте на стадионе «Жар» во время товарищеского матча между молодежными сборными КР и РУз (U-23). Делегация КФС во главе с Камчыбеком Ташиевым наблюдала за игрой и провела переговоры с президентом Федерации футбола Узбекистана Баходиром Курбановым и первым вице-президентом Равшаном Ирматовым.

Глава КФС отметил, что успех узбекской сборной вдохновляет весь регион.

Футболисты РУз показали высокий уровень игры и доказали, что мечты сбываются. Мы будем искренне поддерживать вашу команду на чемпионате мира.

Камчыбек Ташиев

Узбекская сторона поблагодарила за теплые слова и выразила надежду на укрепление сотрудничества между футбольными организациями двух стран и вручила Камчыбеку Ташиеву футболку сборной Узбекистана.

Напомним, РУз впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата мира по итогам третьего отборочного раунда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332107/
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