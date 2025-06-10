Ташиев поздравил Узбекистан с выходом на ЧМ и пообещал горячую поддержку

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев поздравил руководство Федерации футбола Узбекистана с историческим достижением — выходом национальной сборной на чемпионат мира 2026 года.

Встреча прошла 9 июня в Ташкенте на стадионе «Жар» во время товарищеского матча между молодежными сборными КР и РУз (U-23). Делегация КФС во главе с Камчыбеком Ташиевым наблюдала за игрой и провела переговоры с президентом Федерации футбола Узбекистана Баходиром Курбановым и первым вице-президентом Равшаном Ирматовым.

Глава КФС отметил, что успех узбекской сборной вдохновляет весь регион.

Футболисты РУз показали высокий уровень игры и доказали, что мечты сбываются. Мы будем искренне поддерживать вашу команду на чемпионате мира. Камчыбек Ташиев

Узбекская сторона поблагодарила за теплые слова и выразила надежду на укрепление сотрудничества между футбольными организациями двух стран и вручила Камчыбеку Ташиеву футболку сборной Узбекистана.

Напомним, РУз впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата мира по итогам третьего отборочного раунда.