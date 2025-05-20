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Общество

Более 527 миллионов сомов выплачено ассистентам граждан с инвалидностью

Более 527 миллионов сомов выплачено персональным ассистентам граждан с инвалидностью в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, на 1 мая 2025 года в стране услуги персонального ассистента оказывают 14 тысяч 805 человек. Общая сумма составила 527 миллионов 246 тысяч 336 сомов (с учетом страховых и банковских расходов).

Всего в стране зарегистрировано 15 тысяч 125 лиц с инвалидностью, нуждающихся в постоянной помощи, из них 9 тысяч 546 — дети до 18 лет, и 5 тысяч 579 — взрослые, имеющие инвалидность первой группы с детства.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года выплаты получили 14 тысяч 411 ассистентов на общую сумму 421 миллион 898 тысяч 878 сомов. Тогда численность нуждающихся составляла 14 тысяч 712 человек (в том числе 9 тысяч 551 — дети, 5 тысяч 161 — взрослые).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329673/
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