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Общество

Россельхознадзор не пропустил на границе колбасу из конины и мед из Кыргызстана

Россельхознадзор не пропустил на границе колбасу из конины и мед из Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на пограничном контроле не пропустили и вернули в страну отправления 27 килограммов колбасы из конины и меда, прибывших из КР.

На колбасе отсутствовали маркировка с указанием места происхождения и информация о производителе.

Мед привезли без ветеринарного сертификата Таможенного союза.

С учетом нарушений законодательства ведомство наложило запрет на ввоз указанной продукции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326654/
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