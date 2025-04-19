Россельхознадзор не пропустил на границе колбасу из конины и мед из Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на пограничном контроле не пропустили и вернули в страну отправления 27 килограммов колбасы из конины и меда, прибывших из КР.

На колбасе отсутствовали маркировка с указанием места происхождения и информация о производителе.

Мед привезли без ветеринарного сертификата Таможенного союза.

С учетом нарушений законодательства ведомство наложило запрет на ввоз указанной продукции.