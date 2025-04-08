Точное количество машин с иностранными госномерами в КР неизвестно

Точное количество транспортных средств с иностранными государственными номерными знаками в Кыргызстане неизвестно. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакыт Насиров.

По его словам, по территории республики передвигается «очень много» таких машин.

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«Со стороны граждан поступают жалобы о том, что они нарушают Правила дорожного движения, но учет их нигде не ведется. Поэтому в рамках упорядочения вопроса вышел указ президента о легализации таких транспортных средств. Мы будем знать, кто на них ездит. В случае нарушения ПДД адресату будут направляться протоколы. Это все урегулирует процесс безопасности дорожного движения», — сказал Бакыт Насиров.

Напомним, в Кыргызстане с 1 апреля началась легализация автомобилей с иностранными госномерами. Ей подлежат все авто, ввезенные на территорию Кыргызской Республики до 31 декабря 2024 года, имеющие государственные регистрационные знаки иностранных государств, не имеющие правоустанавливающих документов и не прошедшие таможенную очистку.

Процесс продлится до 1 октября 2025 года. Оформить автомобили можно во всех территориальных отделах госагентства.