Кыргызстан присоединился к инициативе «Центральная Азия без туберкулеза»

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев принял участие в запуске субрегиональной инициативы «Центральная Азия без туберкулеза», организованной Европейским региональным бюро ВОЗ в Астане.

Инициатива направлена на ускорение ликвидации туберкулеза, включая лекарственно-устойчивые формы, к 2030 году.

Фото с сайта МЗ КР. Запуск инициативы «Центральная Азия без туберкулеза»

По данным пресс-центра МЗ КР, на церемонии в Астане министры здравоохранения Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали декларацию, подтвердив свою приверженность совместным действиям, обмену опытом и укреплению сотрудничества в борьбе с туберкулезом.

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Эркин Чечейбаев отметил, что КР последовательно реализует политику по искоренению туберкулеза. Страна достигла значительного прогресса за последние годы — внедрила быстрые методы диагностики, расширила охват лечением и усилила систему эпиднадзора.

«Однако сохраняющееся бремя лекарственно-устойчивого туберкулеза и последствия пандемии COVID-19 требуют нового импульса. Именно таким импульсом и станет субрегиональная инициатива ВОЗ», — считает он.

По данным ВОЗ, туберкулез и его лекарственно-устойчивые (ЛУ) формы по-прежнему представляют значительную угрозу для Центральной Азии. Ежегодно в регионе регистрируется более 35 тысяч случаев ТБ и около 8 тысяч случаев ЛУ-ТБ. Четыре из пяти стран региона входят в 30 государств мира с самым высоким уровнем лекарственно-устойчивого туберкулеза.