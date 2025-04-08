Кыргызстан присоединился к инициативе «Центральная Азия без туберкулеза»

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев принял участие в запуске субрегиональной инициативы «Центральная Азия без туберкулеза», организованной Европейским региональным бюро ВОЗ в Астане.
Инициатива направлена на ускорение ликвидации туберкулеза, включая лекарственно-устойчивые формы, к 2030 году.
Эркин Чечейбаев отметил, что КР последовательно реализует политику по искоренению туберкулеза. Страна достигла значительного прогресса за последние годы — внедрила быстрые методы диагностики, расширила охват лечением и усилила систему эпиднадзора.
«Однако сохраняющееся бремя лекарственно-устойчивого туберкулеза и последствия пандемии COVID-19 требуют нового импульса. Именно таким импульсом и станет субрегиональная инициатива ВОЗ», — считает он.
По данным ВОЗ, туберкулез и его лекарственно-устойчивые (ЛУ) формы по-прежнему представляют значительную угрозу для Центральной Азии. Ежегодно в регионе регистрируется более 35 тысяч случаев ТБ и около 8 тысяч случаев ЛУ-ТБ. Четыре из пяти стран региона входят в 30 государств мира с самым высоким уровнем лекарственно-устойчивого туберкулеза.