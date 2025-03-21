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Общество

Праздник весны в Бишкеке: как отмечают Нооруз в парке «Ынтымак»

В столичном парке «Ынтымак» проходит праздничное мероприятие в честь Нооруза. Гостей встречают концертной программой, национальными играми и угощениями.

Праздник открыли комузисты, исполнив композицию «Маш Ботой». С полудня на главной сцене выступают детские творческие коллективы, среди которых центры «Шайыр балалык», NARK ART HOUSE и другие.

В парке установлены четыре тематические юрты: «Евразия», «Дружба кыргызского и русского народов», «Выставка ремесленников» и «Культура и традиции народов».

Желающие могут поучаствовать в соревнованиях по национальным видам спорта: перетягиванию каната, тогуз коргоолу, борьбе на поясах, метании камней, прыжках в мешках и катании на качелях «Алтыбакан».

Для маленьких гостей работают площадки с аквагримом, шахматами, мастер-классами по рисованию, бисероплетению и оригами.

Одним из центральных моментов праздника стала дегустация национальных блюд. Гостям предложили сумолок с боорсоками, а также традиционные напитки — бозо и чалап.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323565/
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