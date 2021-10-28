Кыргызстанцев приглашают к участию во Всероссийском экологическом диктанте. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, он пройдет с

14 по 21 ноября 2021 года по всей России и за рубежом в онлайн- и офлайн-форматах. Экодиктант включает в себя 25 вопросов, посвященных 10 темам, в числе которых заповедные территории, вода, воздух, отходы, климат, Арктика, Байкал.

Чтобы присоединиться к диктанту, необходимо зарегистрироваться на сайте акции.

Ранее в рамках Года науки и технологий в России проходил диктант «ЭкоТолк».