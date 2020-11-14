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Общество

В онлайн-диктанте о культуре народов России участвовали почти 500 кыргызстанцев

Кыргызстанцы присоединились к акции «Большой этнографический диктант». Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки мероприятие прошло онлайн. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, в диктанте участвовали 495 жителей страны. Участники ответили на 30 тестовых вопросов о культуре, традициях, языках народов, проживающих в России.

«В этом году участники смогли сразу после прохождения диктанта узнать правильные ответы на вопросы и получить электронные сертификаты. Всего акция охватила больше 1 миллиона 700 тысяч человек из 123 стран мира. Итоги «Большого этнографического диктанта» подведут 12 декабря», — проинформировали в РЦНК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173006/
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