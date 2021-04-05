Кыргызстанцы могут поучаствовать в звездном диктанте «Поехали!» 12 апреля

Россотрудничество проведет звездный диктант «Поехали!» 12 апреля. Об этом сообщили в представительстве организации.

По его данным, мероприятие проведут в 17.00 по бишкекскому времени в честь 60-летия полета первого человека в космос. Автор текста диктанта — российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Диктант представляет собой литературный текст с фактами из истории советского/российского космоса, где на месте реальных названий, терминов или фактов стоят пропуски. Участники, слушая текст, отмечают в форме пропущенные слова или словосочетания.

Участникам нужно заранее зарегистрироваться на сайте , где Сергей Лукьяненко будет диктовать свой текст онлайн. Трансляцию будут также вести на сайте и в соцсетях ТАСС и Россотрудничества.

Зарегистрированные пользователи должны вписать в форму свои варианты ответов. По завершении диктанта система автоматически подсчитает количество верных ответов и сразу сообщит пользователю его результат.

Методом случайной компьютерной выборки будут определять 20 победителей.