Специалисты из Кыргызстана, Абхазии и Египта поговорили о правовой поддержке

Специалисты из Кыргызстана, Абхазии и Египта обсудили вопросы правовой поддержки соотечественников. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, на мероприятии в онлайн-режиме собрались специалисты в сфере защиты прав российских соотечественников Кыргызстана, Абхазии и Египта.

О своем опыте правовой поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом, рассказали замруководителя представительства Россотрудничества в Египте Марат Гатин и руководитель Центра правовой защиты российских граждан Абхазии Елена Жилинская.

Руководитель правового центра Ассоциации гильдий соотечественников Кыргызстана «Наше право» Светлана Борцова поделилась с участниками встречи информацией о работе центра по итогам первого полугодия 2020 года.

Отмечается, что с 3 по 12 декабря проходит Всероссийский правовой диктант, в котором могут принять участие все желающие. Для это нужно зарегистрироваться.